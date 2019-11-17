Картину Шагала продали на торгах за 10 млн рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Картину Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" продали на торгах аукционного дома "Литфонд" за 10 млн рублей, начальная цена лота составляла 1 рубль, сообщили в воскресенье в пресс-службе аукционного дома.

По ее данным, подлинность произведения подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала. До начала аукциона принимались заочные ставки, отметили в доме.

В числе других заметных продаж, как рассказали в пресс-службе, лот из двух работ художника Натана Альтмана: "Обнаженная" (1927) и "Портрет И.Д. в полосатой кофточке" (1936). Он был приобретен участником аукциона за 8,75 млн рублей.

Также в результате торгов за 1,5 млн рублей был продан один из эскизов театрального костюма работы художника и сценографа Анатолия Петрицкого.

Торги "Живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства" прошли 16 ноября. Все 157 лотов, представленные аукционным домом, были выставлены с начальной стоимостью 1 рубль.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка работ Шагала. Экспозиция включает 239 картин художника из музеев России, Франции, Белоруссии и частных собраний. На ней представлены живопись, графика и гобелены Шагала.