В Москве заочно арестовали раввина по делу о книгах из библиотеки Шнеерсона

71-летний директор библиотеки "Агудас Хасидей Хабад" скрывается от следствия и может надавить на свидетелей, опасаются в МВД

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно арестовал директора американской библиотеки "Агудас Хасидей Хабад" Шолома Дов-Бер Левина по обвинению в невозврате России семи книг из библиотеки Шнеерсона, пишет "Коммерсантъ".

США получили семь книг (стоимостью от $150 до $7000 каждая) в 1994 году по международному межбиблиотечному абонементу на два месяца по расписке. Российская государственная библиотека передала их библиотеке Конгресса США, а затем их передали организации "Агудас Хасидей Хабад". Минкультуры и Ленинка начали судиться за эти книги. Также США и Россия судятся за право на все собрание Шнеерсона.

В 2013 году в отношении неустановленного лица в МВД возбудили уголовное дело. В суде представитель Главного следственного управления МВД напомнил, что 71-летнему Левину в мае 2019 года было предъявлено заочное обвинение в "невозвращении на территорию Российской Федерации культурных ценностей" (ст. 190 УК). Он был объявлен сначала в федеральный розыск, а в августе - в международный.

По словам следователя, Левин является "активным участником преступления", а его причастность к невозврату культурных ценностей подтверждается в том числе и показаниями свидетелей. Свидетелями по делу проходят главный раввин России Берл Лазар и раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган, отмечает газета. Следователь указал, что библиотекарь скрывается от следствия, в Москве не имеет постоянного места жительства, а оставаясь на свободе, может оказать давление на свидетелей или уничтожить улики по делу.

Защита Левина заявила, что следствие не доказало, что обвиняемый был должным образом извещен о предстоящем судебном заседании в Москве, следовательно, нельзя утверждать, что он скрывается. Суд встал на сторону следствия и арестовал Левина на два месяца.

Арбитражный суд Москвы в мае 2014 года по иску Ленинки и Минкультуры России обязал США и библиотеку Конгресса вернуть в Россию книги из коллекции Шнеерсона. В случае неисполнения этого решения он обязал ответчиков выплачивать истцам $50 000 за каждый день отсрочки. "Агудас Хасидей Хабад" в этой тяжбе была третьей стороной. Представитель истцов говорил в суде, что власти США в марте 2013 года официально отказались вернуть книги.

Библиотека Шнеерсона представляет собой коллекцию древнееврейских книг и рукописей, которые собрал любавичский Йозефом Ицхаком Шнеерсоном. В ней 12 000 книг и 25 000 документов. Часть собрания Шнеерсон вывез из СССР в 30-е, остальное было национализировано большевиками в 1918 году и оказалось в фондах Ленинки.

Любавичские хасиды добиваются возвращения коллекции Шнеерсона с конца 80-х годов. В августе 2010 года федеральный судья в Вашингтоне Ройс Ламберт постановил, что хасиды доказали правомерность своих претензий и что документы из собрания хранятся в России незаконно. В январе 2013 года федеральный суд в Вашингтоне наложил на Россию ежедневного штрафа в $50 000 за невозврат книг. В Москве решения американских судов не признают и библиотеку передавать отказываются.