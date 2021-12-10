Еврейский музей Москвы выделит дополнительные помещения для библиотеки Шнеерсона

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Еврейском музее и центре толерантности в Москве будут открыты два зала, которые дополнят представление о знаменитой библиотеке раввина Шнеерсона.

"В восточном крыле Еврейского музея и центра толерантности будет открыто новое пространство для работающего в музее филиала Российской государственной библиотеки, в котором представлено полное собрание книг семьи Шнеерсон. Для обеспечения хорошей сохранности книг новое помещение будет соответствовать последним техническим стандартам, таким как постоянная поддержка особого климата, контроль за повышенными нормами безопасности", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор музея Александр Борода.

По его словам, библиотеке предполагается выделить два зала - выставочный, где в витринах будут представлены самые интересные и ценные книги, и компьютерный, в котором посетители смогут просмотреть отсканированную коллекцию книг семьи Шнеерсон.

Кроме того, будет открыт доступ к электронным фондам Российской государственной библиотеки. Для посещения потребуется читательский билет РГБ, который можно будет оформить непосредственно в Еврейском музее.

Библиотека Шнеерсона представляет собой коллекцию древнееврейских книг и рукописей, собранных любавичским раввином Йозефом Ицхаком Шнеерсоном. Часть коллекции была национализирована большевиками в 1918 году и оказалась в фондах Ленинской библиотеки (ныне РГБ). Другую часть Шнеерсон вывез из СССР, эмигрировав в 1930-е годы.

Любавичские хасиды добивались возвращения коллекции Шнеерсона с конца 1980-х годов. В августе 2010 года федеральный судья в Вашингтоне Ройс Ламберт постановил, что хасиды доказали правомерность претензий на древнееврейские рукописи, которые, по его определению, хранятся в России незаконно. МИД РФ заявил о незаконности такого решения.

17 января 2013 года стало известно, что федеральный суд в Вашингтоне принял решение о наложении на Россию ежедневного штрафа в $50 тыс. за неисполнение вынесенного вердикта. 20 июня 2013 года судья в Вашингтоне счел неправомерным отказ России отдать библиотеку Шнеерсона американским хасидам. В том же году по предложению президента Владимира Путина начался процесс перемещения коллекции Шнеерсона в Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где открыли филиал РГБ. Для библиотеки создали необходимые условия, доступ к ней открыли для всех желающих.