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Драгоценности Зыкиной пустят с молотка с согласия наследников

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Наследники имущества народной артистки СССР Людмилы Зыкиной договорились о продаже личных вещей певицы на аукционе, он пройдет 22 декабря, сообщает пресс-служба аукционного дома "12-й стул".

На этих торгах будет выставлена первая часть украшений и личных вещей певицы, отметили в компании. Три наследника Зыкиной заключили письменное соглашение о продаже имущества артистки, говорится в сообщении.

На торгах будет представлено 63 предмета, сумма стартовых цен составила около 5 миллионов рублей, подчеркивает пресс-служба. Два топ-лота будут выставлены по стартовой цене в 1 миллион рублей каждый: это любимые серьги певицы, с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами, которые она называла "Мои серьги" (1908), а также золотое колье с 127 бриллиантами (1970-е), по семейному преданию подаренное певице третьим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.

По данным аукционного дома, 22 декабря будут выставлены не только дорогие предметы. "По стартовой цене в 1 тыс. рублей на аукционе будут представлены бусы из бисера, которые сделала сама Людмила Георгиевна (Зыкина - ИФ). Шкатулки для украшений, облицованные чароитом, яшмой и малахитом стартуют с 4 - 6 тыс. рублей. За 1 - 5 тыс. рублей можно будет поторговаться и приобрести грампластинки с записями песен в исполнении "голоса эпохи", сувенирные тарелки и статуэтки", - говорится в сообщении.

Вторая часть ювелирной коллекции будет выставлена на торги в 2020 году. Как сообщает пресс-служба, часть полученных от аукционов средств будет направлена на увековечивание памяти Людмилы Зыкиной.

О планах выставить на продажу драгоценности певицы сообщалось в ноябре. Торгам предшествовала выставка в Историческом музее в Москве, на которой демонстрировались украшения.

Людмила Зыкина

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