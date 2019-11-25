Драгоценности Людмилы Зыкиной выставят в Москве перед аукционом

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Историческом музее в Москве в течение пяти дней будет проходить выставка драгоценностей народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. После предаукционной выставки все сорок украшений будут выставлены на торги, сообщили в аукционном доме "12й стул".

Выставка пройдет с 28 ноября по 2 декабря, она приурочена к 90-летию со дня рождения певицы.

Среди экспонатов будут любимые серьги Зыкиной с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами огранки кабошон в 17 карат. Стартовая цена лота - 1 млн рублей. Также на выставке можно будет увидеть сделанное в Баку колье с бриллиантами из белого и желтого золота, со 127 бриллиантами. По семейному преданию, его певице подарил Гейдар Алиев. Стартовая цена лота - также 1 млн рублей.

Также в музее выставят шкатулки, облицованные малахитом, яшмой и чароитом; грампластинки с записями песен в исполнении Зыкиной, а также бусы из бисера, которые певица сделала сама.

Торги пройдут в декабре. Всего на них будет выставлено около 60 предметов из коллекции Зыкиной.

В 2012 году 25 предметов из коллекции артистки продали более чем за 31 млн рублей, что вдвое превысило начальную стоимость лотов.