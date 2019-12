Российский мультфильм "Он не может жить без космоса" попал в шорт-лист "Оскара"

Бронзит уже дважды попадал в число номинантов на премию, но ни разу не выигрывал

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Короткометражный мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" включен в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар", сообщается на сайте премии.

Работа Бронзита будет претендовать на награду в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Также в шорт-лист премии включены: "Дочь" ("Daughter"), "Волосы любви" ("Hair Love"), "Вне трасс" ("Hors Piste"), "Китбулль" ("Kitbull"), "Незабываемый" ("Memorable"), "Помни мои мысли" ("Mind My Mind"), "Физика скорби" ("The Physics of Sorrow"), "Сестра" ("Sister") и "Дядя Томас: учет дней" ("Uncle Thomas: Accounting for the Days").

Обладателя премии назовут 9 февраля 2020 года на 92-й церемонии вручения "Оскар" в Лос-Анджелесе.

Константин Бронзит - двукратный номинант на премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" за мультфильмы "Уборная история - любовная история" (2009) и "Мы не можем жить без космоса" (2016).

Ранее стало известно, что фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошел в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм".