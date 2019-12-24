Фонд кино утвердил господдержку для новых проектов Бронзита и Петрова

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Совет Фонда кино утвердил перечень из пяти организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, в их число попали проект оскароносного режиссера Александра Петрова и дважды номинанта на статуэтку Константина Бронзита.

Также будут поддержаны авторские национальные анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов, говорится в сообщении фонда.

К финансированию производства фильмов для детской и семейной аудитории утверждены игровые проекты: "Летучий корабль" (ООО "ТПО "РОК") Оксаны Карась, а также "Чук и Гек" (ООО "Кинокомпания "МЕТРОНОМ фильм") режиссера Александра Котта.

Полнометражный анимационный фильм про Александра Невского "Князь" (ООО студия "ПАНОРАМА") заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Госпремии РФ, обладателя "Оскара" за картину "Старик и море" (1999г.) режиссера Александра Петрова утвержден на господдержку в категории уникальной авторской анимации. В той же категории будет поддержан "Мусор" (ООО "Студия МЕТРАФИЛЬМС") заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Премии президента РФ в области литературы и искусства для детей и юношества, двукратного номинанта на "Оскар", в том числе в этом году за фильм "Он не может жить без космоса", режиссера Константина Бронзита и режиссера Дмитрия Высоцкого. Также господдержку получит анимационный фильм "Непокой" (ООО Студия "ШАР"), создаваемый режиссером Леонидом Шмельковым под художественным руководством заслуженного деятеля искусств РФ режиссера Наталии Дабижи.

18 декабря сообщалось, что Фонд кино утвердил список из 21 проекта фильмов, на производство которых будет выделено бюджетное финансирование. В частности, Фонд выделит средства с условием стопроцентного возврата на производство фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин" компании "Пиманов и партнеры" о турне московского футбольного клуба "Динамо" в Великобританию в ноябре 1945 года. Фильм снимает телеведущий, продюсер и режиссер Алексей Пиманов.

В список проектов фильмов, на производство которых будет выделено финансирование также вошли мультфильм "Гензель и Гретель" ("Визарт Фильм"), "День города" ("Лихо!") и "Спасите Колю!" ("Мотор фильм студио"), "Коты Эрмитажа" ("Лицензионные бренды") и другие

Кроме того, Фонд кино выделит средства на производство с условием стопроцентного возврата на фильмы "Лёд 2" ("Водород 2011"), "Любовницы 2" ("Революция фильм") и "Пальма" ("Марс медиа Энтертеймент").