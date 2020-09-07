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Мультфильм "Он не может жить без космоса" получил три премии "Икар"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Анимационный фильм "Он не может жить без космоса" режиссера Константина Бронзита стал обладателем главного приза национальной анимационной премии "Икар" и еще двух наград.

"Какая гадость этот 2020 год, и какая прекрасная и, наверное, самая лучшая шестая премия "Икар". Спасибо команде и премии. Спасибо ребята, мы очень здорово поработали, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Бронзит во время церемонии.

Бронзит также стал обладателем приза в номинации "Режиссер". В номинации "Лучший звукорежиссёр" за "Он не может жить без космоса" награду получил Владимир Голоунин.

Лучшим аниматором стала Дарья Кащеева за фильм "Дочь". В номинации "Художник" награда досталась Варваре Яковлевой за работу над мультипликационным фильмом "Анна, кошки-мышки". Награда за лучший сценарий досталась Алексею Лебедеву за мультфильм "Приключения Пети и Волка".

Приз в номинации "Актёр" достался актрисам Лилиане Малкиной и Татьяне Пилецкой за роли в анимационном фильме "Привет, бабульник!".

В номинации "Фильм в прокате" награду забрал мультфильм "Иван Царевич и Серый волк 4". Лучшим композитором стал Марк Скворцов за мультипликационный фильм "Утка и кенгуру".

Награду в номинации "Эпизод" получил мультсериал "Приключения Пети и Волка" за эпизод "Дело о нечаянном проклятье".

В номинации "Стартап" лучшим новым проектом признан мультфильм "Спойлы" за эпизод "Как подружиться со своей неудачей", в номинации "Персонаж" награда досталась Волку из мультфильма "7 козлят".

Лауреаты двух номинаций были известны заранее. Лучшим продюсером года назван Артем Васильев. Приз за вклад в российскую анимацию "Мастер" в этот раз вручен двум патриархам российской анимации. Один из них режиссер "Антошки", "Волшебного кольца", "Тигренка на подсолнухе" и других классических мультфильмов Леонид Носырев. А второй - народный художник России Леонид Шварцман, участвовавший в создании таких шедевров, как "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Варежка", "Чебурашка".

Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар" прошла в Москве в шестой раз. Вручение премии должно было состояться 8 апреля, в День российской анимации, но из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена.

Константин Бронзит Икар

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