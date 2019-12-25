Мосгордума поддержала установку памятника артисту Ульянову у музея имени Бахрушина

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову установят в центре Москвы вблизи театрального музея имени Бахрушина.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты в среду приняли в целом проект постановления Московской городской думы "О внесении изменений в постановление Московской городской Думы "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения".

Накануне комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала установку памятника Ульянову на предложенной территории.

"Речь идёт об открытом конкурсе за счет средств бюджета Москвы. Департамент культурного наследия и Москомархитектура согласовали установку памятника", - сказал во вторник председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

Между тем, члены комиссии в ходе обсуждения высказывали мнение, что предложенное место может быть непопулярным у горожан.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Театре имени Вахтангова, в котором служил артист, с предложением об установке памятника выступил художественный руководитель театра Римас Туминас.

По словам собеседника агентства, как основные место установки памятника сейчас рассматривается Михайловский сад вблизи Театрального музея имени Бахрушина. По его словам, возле дома, где жил Ульянов на Пушкинской площади, скорее всего памятник ставить не будут, однако рассматриваются и другие варианты в центре Москвы.

В феврале по итогам встречи с деятелями театрального искусства президент РФ Владимир Путин поручил правительству Москвы рассмотреть вопрос установки монумента.