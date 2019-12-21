В Москве предложили установить памятник Михаилу Ульянову

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову планируется установить в центре Москвы вблизи Театрального музея имени Бахрушина, сообщили "Интерфаксу" в Театре имени Вахтангова, в котором служил артист.

"С предложением об установке памятника Михаилу Александровичу выступил художественный руководитель театра Римас Туминас. Этот вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний комиссий по монументальному искусству при Мосгордуме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основным местом установки в настоящее время рассматривается Михайловский сад, расположенный вблизи Театрального музея имени Бахрушина.

Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак Муромцевского района Омской области.

Он окончил театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова (1946-1950 гг.). На сцене театра Вахтангова он сыграл десятки ролей, многие из которых стали классикой российского театрального искусства.

1960-е годы Ульянов создал множество знаменитых образов в кино. Среди них - Трубников ("Председатель", 1964г.), Митя Карамазов ("Братья Карамазовы", 1968 г.), генерал Чарнота ("Бег", 1970г.), маршал Жуков.

До 1996 года он был председателем Союза театральных деятелей РФ.

Ульянов скончался 26 марта 2007 года в Москве после продолжительной болезни.

В 2012 году в городе Тара Омской области открыли памятник Ульянову, в 2018 году - в самом Омске. Его именем названы Омский Северный драматический театр и улица в Таре.