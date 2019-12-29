"Зеленая книга" и "Балканский рубеж" стали главными фильмами года по версии "Кинопоиска"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Главным фильмом года по версии интернет-сервиса "КиноПоиск" стала драма Питера Фаррелли "Зеленая книга", получившая рейтинг 8,3, сообщили в пресс-службе сервиса.

Рейтинг лучших фильмов, сериалов и персон 2019 года был составлен аналитиками "КиноПоиска", которые при выборе победителей учитывали рейтинг и количество оценок картин, вышедших в период с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2019 года.

Среди главных зарубежных картин года также обладатель Золотого льва 76-го Венецианского кинофестиваля "Джокер" Тодда Филиппа (рейтинг - 8,1) и лидер российского проката - "Мстители: Финал" режиссеров Энтони и Джо Руссо (рейтинг - 7,6). Все эти фильмы собрали больше ста тысяч оценок на "КиноПоиске".

Главным российским фильмом 2019 года стал "Балканский рубеж" Андрея Волгина с рейтингом 7,2. Также в тройке лидеров - "Текст" Клима Шипенко (рейтинг - 7,09) и "Завод" Юрия Быкова (рейтинг - 7,1).

Главным анимационным фильмом стал "Человек-паук: Через вселенные" с рейтингом 7,9. "Игра престолов" стала главным сериалом 2019 года (9,0), а главным новым сериалом - "Чернобыль" от HBO (8,9).

Топ знаменитостей сформирован на основе рейтинга фильмов, в которых они участвовали, а также количества поставленных сердечек на страницах персон на "КиноПоиске".

Режиссер года - Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"). Самыми популярными зарубежными актерами стали Хоакин Феникс ("Джокер") и Бри Ларсон ("Капитан Марвел"). Самые популярные российские актеры - Александр Петров ("Текст") и Кристина Асмус ("Текст"). Александр Петров возглавляет рейтинг главных отечественных актеров третий год подряд.

"Зеленая книга" стала не только фильмом года КиноПоиска, но и одной из самых популярных картин на "КиноПоиске HD". Помимо оскароносной картины среди самых просматриваемых фильмов в подписке онлайн-кинотеатра - "Мстители: Война бесконечности" (2018 года), "Тайна печати дракона", "Богемская рапсодия", "Сторож" Юрия Быкова и "Дылда" Кантемира Балагова.

А самыми популярными сериалами года на "КиноПоиске HD" стали "Рик и Морти", "Игра Престолов", "Чудотворцы", "Крайний космос" и "Бесстыжие".