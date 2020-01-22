"Дылда" Балагова стала лауреатом премии "Белый слон"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова стал лауреатом премии киноведов и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм", церемония вручение прошла в среду в Доме кино.

Конкуренцию ему в этой номинации составили "Айка" Сергея Дворцевого и "Керосин" Юсупа Разыкова.

Балагов также получил награду в категории "Лучшая режиссерская работа". Лучшим сценаристом назван за Юсуп Разыков ("Керосин").

Лучшей дебютной работой признан "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.

Награду в номинации "Лучшая главная мужская роль" получили сразу два актера Алексей Агранович за роль в фильме "Юморист" и Алексей Вертков за "Воскресенье". В аналогичной женской номинации обладательницей награды стала Елена Сусанина за картину "Керосин".

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" лауреатом стал Александр Балуев ("Француз"). Лучшей актрисой второго плана стала Наталья Тенякова ("Француз").

Награду в категории "Лучшая анимационный фильм" получил Константин Бронзит за работу "Мы не можем жить без космоса".

Премия "Белый слон" существует с 1992 года. До 2006 года называлась "Золотой Овен". Сначала премия вручалась как одна из наград "Кинотавра". В 1998 году получила статус национальной и стала вручаться Гильдией киноведов и кинокритиков.

Голосование проходит в два этапа. На первом этапе голосуют все члены Гильдии, после чего экспертный совет тайным голосованием выбирает из номинантов победителей.