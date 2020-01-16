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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Умер сын автора "Властелина колец"

Умер сын автора "Властелина колец"
Подготовка к 26-й Ганзейской регате (архив)
Фото: ТАСС/DPA

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кристофер Толкин, сын Джона Толкина, автора романа "Властелин колец", скончался в возрасте 95 лет, сообщила в четверг газета The Mirror со ссылкой на общество толкинистов.

Последние годы он провел во французской глубинке со своей второй женой Байли.

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Кристофер – третий сын знаменитого писателя-фантаста и филолога. Он занимался редактурой и издательством трудов своего отца после его смерти в 1973 году. Благодаря Кристоферу Толкину опубликованы "Сильмариллион", "Дети Хурина", "История Средиземья", "Падение Гондолина" и другие работы, связанные с вселенной Средиземья.

При жизни Джона Толкина в свет вышли повесть "Хоббит" и трилогия "Властелин колец". Его сын нарисовал карты вымышленного мира, известные сегодня читателям.

Также Кристофер Толкин переводил средневековые произведения на современный английский язык. Его перу принадлежит перевод исландской "Саги о Хервёр" XIII века.

Кристофер Толкин Джон Толкин Властелин колец

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