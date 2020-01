Умер сын автора "Властелина колец"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кристофер Толкин, сын Джона Толкина, автора романа "Властелин колец", скончался в возрасте 95 лет, сообщила в четверг газета The Mirror со ссылкой на общество толкинистов.

The @TolkienSociety statement about Christopher #Tolkien"s death has been released. It"s an honour to be quoted here:https://t.co/4bwQDqze9j@UofGFantasy @UofGArts