Умер сын автора "Властелина колец"
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кристофер Толкин, сын Джона Толкина, автора романа "Властелин колец", скончался в возрасте 95 лет, сообщила в четверг газета The Mirror со ссылкой на общество толкинистов.
The @TolkienSociety statement about Christopher #Tolkien"s death has been released. It"s an honour to be quoted here:https://t.co/4bwQDqze9j@UofGFantasy @UofGArts— Dr Dimitra Fimi (@Dr_Dimitra_Fimi) January 16, 2020
Последние годы он провел во французской глубинке со своей второй женой Байли.
Кристофер – третий сын знаменитого писателя-фантаста и филолога. Он занимался редактурой и издательством трудов своего отца после его смерти в 1973 году. Благодаря Кристоферу Толкину опубликованы "Сильмариллион", "Дети Хурина", "История Средиземья", "Падение Гондолина" и другие работы, связанные с вселенной Средиземья.
При жизни Джона Толкина в свет вышли повесть "Хоббит" и трилогия "Властелин колец". Его сын нарисовал карты вымышленного мира, известные сегодня читателям.
Также Кристофер Толкин переводил средневековые произведения на современный английский язык. Его перу принадлежит перевод исландской "Саги о Хервёр" XIII века.