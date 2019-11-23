Сериал по "Властелину колец" продлят на второй сезон

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сериал про вселенную "Властелина колец" будет продлен на второй сезон, сейчас идут съемки первого сезона сериала студии Amazon, сообщает издание Variety.

По его информации, Amazon Studios было подписано соглашение на показ первого сезона, но на данный момент закрыты договоренности на производство двух сезонов.

Режиссером проекта станет испанец Хуан Антонио Байона, сценаристами сериала выступят Джон Д.Пейн и Патрик Маккей, которые принимали участие в написании истории "Стартрека: Бесконечность", а также Брайан Когман, работавший над "Игрой престолов".

Окончательный актерский состав пока не утвержден.

Сюжет первых серий и всего сериала, как ожидается, будет основан на ранних произведениях Джона Рональда Руэла Толкина и расскажет о событиях во Второй эпохе Средиземья, которые произошли задолго до истории, описанной в трилогии "Властелин колец", экранизированной новозеландским режиссером Питером Джексоном в 2001-2003 годах.

В мифологии Толкина Вторая Эпоха была временем, когда возникли кольца Силы, включая одно Кольцо, чтобы управлять всеми, - кольцо Саурона. Кольца были выкованы эльфами Эрегиона по наущению и с помощью Саурона. Девять Колец были розданы Сауроном людям, семь - Гномам; во всех них была заложена часть силы темного властелина; ещё три кольца были выкованы эльфами без участия Саурона и не несли в себе тёмной силы. После создания колец Власти Саурон самолично и тайно выковал в Роковой горе Единое Кольцо, чтобы управлять всеми, вложив в него большую часть своей силы и воли.

Amazon планирует выпустить пять сезонов, выход первого намечен на 2020 год. Также известно, что сериал "Властелин колец" снимут в Новой Зеландии, как и одноименную трилогию Джексона.