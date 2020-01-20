Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников завершил съемки фильма "Петровы в гриппе" по книге писателя Алексея Сальникова, получившей множество литературных премий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Hype Film, занимающейся производством картины.

Как ожидается, картина выйдет в прокат в 2020 году. Сейчас начались монтаж и работа со звуком. Фильм снимали в Москве и Екатеринбурге, эта картина - совместное производство России, Франции, Германии и Швейцарии.

В центре сюжета - обычная семья с обычной фамилией - Петровы. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия.

Оригинальный сценарий фильма написал Серебренников. Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова, также в фильме снялись Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин - младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.

В январе в "Гоголь-центре", художественным руководителем которого является Серебренников, состоялась премьера спектакля "Петровы в гриппе" по роману Сальникова, режиссером постановки стал Антон Федоров.