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Серебренников снимет фильм про доктора Менгеле

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников снимет картину по роману писателя Оливье Геза "Исчезновение доктора Менгеле", сообщает Variety.

Он уже написал с помощью Геза сценарий. Продюсером ленты станет Шарль Жилибер (CG Cinema), у которого права на экранизацию. Он сказал Variety, что Серебренников очень увлекся романом и предложил уникальную и непростую интерпретацию историю бегства человека, которого мучит совесть, а также тайную историю Европы, отголоски которой проявляются и в наши дни.

Роман Геза получил премию Ренодо в 2017 году, его издали более чем в тридцати странах. В нем от первого лица рассказывается история врача, который проводил жестокие эксперименты над узниками Освенцима и убил десятки тысяч человек. По сюжету он бежит из Европы в Южную Америку, продолжает скрываться и одновременно наблюдает перемены, происходящие в мире, и осознает преступления нацистов.

Серебренников завершает работу над фильмом "Петровы в гриппе" по книге Алексея Сальникова. Ожидается, что лента выйдет в прокат в 2020 году. С января он репетирует в Москве постановку по мотивам "Декамерона" Джованни Бокаччо, это совместный проект "Гоголь-центра" и Deutsches Theater Berlin.

Кирилл Серебренников Йозеф Менгеле Оливье Гез

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