Часть Великой Китайской стены закрыли для туристов из-за коронавируса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры и туризма КНР распорядилось, чтобы турагентства приостановили продажу турпакетов для путешествий по стране и за ее пределами, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.

Кроме того, для туристов закрыли часть Великой Китайской стены, к которой ежегодно приезжает около 10 млн путешественников.

Такие меры - попытка сдержать распространение нового типа коронавируса, от которого в Китае скончались уже 25 человек, отмечает агентство. Они пришлись на начало китайских новогодних каникул, когда миллионы граждан Китая традиционно отправляются в путешествия по Китаю и за границу, и станут большим ударом по туристической индустрии страны, добавляет Bloomberg.

#NewsAlert: The Great wall of #China will be closed for all people in fear of spreading the #coronavirus on to tourists in the country. pic.twitter.com/qUfcDX1fXs — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 24, 2020

В Китае из-за инфекции прекращается доступ к многим достопримечательностям. Так, закрывается часть Великой Китайской стены, находящаяся на перевале Цзюйюн. У посетителей городка Губэй, расположенного возле Великой Китайской стены, перед визитом будут измерять температуру.

Пекинский национальный стадион, также известный как "Птичье гнездо", закрыли до 30 января.

С субботы туристам закроют доступ в гробницы императоров династии Мин и лес пагод Иньшань в Пекине.

Ранее было объявлено о закрытии комплекса парка развлечений Диснейленд в Шанхае. Компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу, объявила об отмене представлений на востоке Китая.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.