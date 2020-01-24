Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:07

Часть Великой Китайской стены закрыли для туристов из-за коронавируса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры и туризма КНР распорядилось, чтобы турагентства приостановили продажу турпакетов для путешествий по стране и за ее пределами, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.

Кроме того, для туристов закрыли часть Великой Китайской стены, к которой ежегодно приезжает около 10 млн путешественников.

Такие меры - попытка сдержать распространение нового типа коронавируса, от которого в Китае скончались уже 25 человек, отмечает агентство. Они пришлись на начало китайских новогодних каникул, когда миллионы граждан Китая традиционно отправляются в путешествия по Китаю и за границу, и станут большим ударом по туристической индустрии страны, добавляет Bloomberg.

В Китае из-за инфекции прекращается доступ к многим достопримечательностям. Так, закрывается часть Великой Китайской стены, находящаяся на перевале Цзюйюн. У посетителей городка Губэй, расположенного возле Великой Китайской стены, перед визитом будут измерять температуру.

Пекинский национальный стадион, также известный как "Птичье гнездо", закрыли до 30 января.

С субботы туристам закроют доступ в гробницы императоров династии Мин и лес пагод Иньшань в Пекине.

Ранее было объявлено о закрытии комплекса парка развлечений Диснейленд в Шанхае. Компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу, объявила об отмене представлений на востоке Китая.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

8
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай

Новости по теме

Новости

Disney и Sony Pictures решили разделить дистрибуцию своих картин в России

Умершие знаменитости

Умер комик Терри Джонс из группы "Монти Пайтон"

Умер комик Терри Джонс из группы "Монти Пайтон"

Мединский одобрил идею стимулировать школьников к походам в кино

Мединский одобрил идею стимулировать школьников к походам в кино

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

"Паразиты" стали первым иностранным фильмом, получившим главный приз Гильдии киноактеров США

"Паразиты" стали первым иностранным фильмом, получившим главный приз Гильдии киноактеров США

Минкульт назвал достоянием России ценности, права на которые заявила Польша

Минкульт назвал достоянием России ценности, права на которые заявила Польша

Актеры МХАТ им.Горького подали иск к театру о нарушении их прав

Что случилось этой ночью: пятница, 17 января

Умер сын автора "Властелина колец"

Умер сын автора "Властелина колец"

Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт

Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');