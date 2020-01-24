В Китае из-за короновируса отменили часть представлений Cirque du Soleil

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Канадская компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу по всему миру, объявила об отмене представлений на востоке Китая, в частности, в провинции Чжэцзян, сообщает South China Morning Post. Это сделано в связи с опасностью распространения коронавируса.

"Прямо сейчас мы ответственны за то, чтобы активизировать превентивные меры", - сказал президент и гендиректор Cirque du Soleil Даниэль Ламар.

Решение отменить представление в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян, продиктовано требованиями местных властей не проводить мероприятия в помещениях с участием 100 и более человек. Ханчжоу находится примерно в 700 км от Уханя, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.

Кроме того, руководство парка развлечений Диснейленд в Шанхае объявило о закрытии комплекса. Там указали, что решение принято "для сдерживания распространения вспышки заболевания, а также для обеспечения безопасности и здоровья" гостей и сотрудников парка.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 875 человек, не менее 26 человек погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С 23 января приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу, 24 января. закрываются для въезда и выезда еще 12 городов. Таким образом на карантине окажутся не менее 20 млн человек.

При этом 25 января в КНР начинают отмечать Новый год по Лунному календарю, традиционно на праздники китайцы едут в другие города навестить родных.