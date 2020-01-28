Disney снимет ремейк мультфильма о Бэмби

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Кинокомпания Disney начинает работу над ремейком мультфильма "Бэмби", классическая экранизация которого вышла в 1942 году.

Как сообщает издание Deadline, вслед за "Королем львом", ставшем одним из самых кассовых проектов и собравшем в мировом прокате 1,66 млрд долларов, студия решила переснять "Бэмби". Мультфильм будет представлен в цифровом формате, где кадры живой природы с помощью графики будут сочетаться с анимированными персонажами.

Среди сценаристов проекта - Женева Робертсон-Дворет и Линдси Бир, создатели картин "Капитан Марвел" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории". Продюсером мультфильма станет компания Depth of Field, которая работает над ремейком "Пиноккио".

Классический мультфильм про олененка вышел на экраны в 1942 году. Он был снят по мотивам книги австрийского писателя Феликса Зальтена и повествует об олененке по имени Бэмби - "Принце леса", его первых шагах, трагической смерти матери, встрече с отцом, первой любви и поединке за нее. Мультфильм получил три номинации на премию "Оскар" - лучшая песня, лучший звук и лучший саундтрек для драматических/комедийных картин.

"Бэмби" был любимым мультфильмом самого Уолта Диснея.

Компания Disney на протяжении многих лет занимается перезапуском проектов студии, вышедших в разные годы. Так, студия представила экранизации сказок "Золушка", "Малефисента" (новое представление сказки "Спящая красавица"), "Питер Пен", "Красавица и чудовище", "Книга джунглей" и многих других. Несмотря на критику со стороны общественности, выступающей против ремейков культовых проектов, все работы стали кассовыми для Disney.