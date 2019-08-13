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"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории

"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
Фото: WDSSPR

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Мировые кассовые сборы "Короля Льва" достигли $1,33 млрд, благодаря чему он стал самым успешным анимационным фильмом в истории, по данным сайта BoxOfficeMojo.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году мультфильмом "Холодное сердце" - $1,29 млрд. На третье место опустилась "Суперсемейка 2" (2018 год, $1,24 млрд), на четвертое - "Миньоны" (2015 год, $1,16 млрд). Пятое место в списке занимает "История игрушек: Большой побег" (2010 год, $1,07 млрд).

Кроме того, "Король Лев" стал самым успешным римейком студии Disney. Сборы мультфильма 1994 года составили $987 млн.

Король Лев

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