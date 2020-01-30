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В Стокгольме украли более десяти работ Сальвадора Дали

В Стокгольме украли более десяти работ Сальвадора Дали
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Из галереи Couleur в шведском Стокгольме грабители вынесли 12 работ Сальвадора Дали на сумму 400 тысяч евро, сообщает газета Dagens Nyheter.

Ограбление произошло в ночь на четверг. Неизвестные разбили окно и проникли в здание галереи. Всего за несколько минут им удалось похитить 12 бронзовых статуэток работы Дали и скрыться на автомобиле. "Все произошло настолько быстро, что полиция и охрана не успела среагировать", - пишет издание.

Как отмечает газета, стоимость украденных скульптур составляет 200-500 тыс. шведских крон (20-50 тыс. евро) каждая. Общая стоимость ущерба - до 400 тысяч евро.

"Полиция начала расследование происшествия. Поиски преступников пока не увенчались успехом", - сообщает издание.

В Москве 28 января открылась масштабная выставка картин Сальвадора Дали. Спрос на билеты в первый день оказался столь высоким, что сайт, где они продавались, рухнул от наплыва посетителей.

Выставка Сальвадора Дали в Москве

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Посетители на открытии выставки в ЦВЗ "Манеж"Работа Сальвадора Дали "Мягкий автопортрет с жареным беконом"Посетительница на выставке "Сальвадор Дали. Магическое искусство"Картины "Кубический автопортрет" (в центре) и "Портрет Луиса Бунюэля" (справа)Посетители на выставке Дали в МосквеУ композиции "Дали, приподнимающий поверхность Средиземного моря, чтобы показать Гала рождение Венеры. Стереоскопическое произведение"Мужчина возле работы "Эскиз декорации для балета "Лабиринт"Картина "Портрет Луиса Бунюэля"Посетительница на выставке в ЦВЗ "Манеж"Очередь на выставку Сальвадора Дали в Москве
Посетители на открытии выставки в ЦВЗ "Манеж"
Швеция Сальвадор Дали

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