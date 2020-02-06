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Выставка Дали в Манеже будет закрываться на час позже

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Часы работы выставки испанского художника Сальвадора Дали в московском "Манеже" с 13 февраля продлят до 22 часов по четвергам, пятницам и субботам из-за повышенного интереса посетителей.

"В связи с высокой популярностью выставки сообщаем, что с 13 февраля по 25 марта по четвергам, пятницам и субботам выставка работает с 10:00 до 21:45 (кассы - с 10:00 до 21:15)", - говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Уточняется, что в остальные дни выставка будет работать, как и прежде - с 10:00 до 20:45.

Масштабная выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" проходит в московском "Манеже" с 21 января по 25 марта. В экспозиции посетители могут увидеть более 180 произведений испанского художника, часть работ привезли в Россию впервые.

Выставка организована Культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в партнерстве с фондом "Гала - Сальвадор Дали" (Фигерас) и Национальным музеем "Центр искусств королевы Софии" (Мадрид).

Основу экспозиции составят работы из собраний фонда "Гала - Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Также показаны работы из частных европейских собраний.

Выставка Сальвадора Дали в Москве

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Посетители на открытии выставки в ЦВЗ "Манеж"Работа Сальвадора Дали "Мягкий автопортрет с жареным беконом"Посетительница на выставке "Сальвадор Дали. Магическое искусство"Картины "Кубический автопортрет" (в центре) и "Портрет Луиса Бунюэля" (справа)Посетители на выставке Дали в МосквеУ композиции "Дали, приподнимающий поверхность Средиземного моря, чтобы показать Гала рождение Венеры. Стереоскопическое произведение"Мужчина возле работы "Эскиз декорации для балета "Лабиринт"Картина "Портрет Луиса Бунюэля"Посетительница на выставке в ЦВЗ "Манеж"Очередь на выставку Сальвадора Дали в Москве
Посетители на открытии выставки в ЦВЗ "Манеж"
Москва Сальвадор Дали

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