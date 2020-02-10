Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Хоакин Феникс удостоился "Оскара" как лучший актер

Хоакин Феникс удостоился "Оскара" как лучший актер
Хоакин Феникс
Фото: Reuters

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Актер Хоакин Феникс получил "Оскар" как лучший актёр за роль главного злодея Готем-сити в фильме "Джокер" Тодда Филлипса.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

В номинации "Лучший актер" также были представлены Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы").

Для Феникса это первая награда Американской киноакадемии. Ранее за роль Джокера он был удостоен "Золотого глобуса" и премии BAFTA.

Сюжет психологического триллера рассказывает историю становления главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена Джокера. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Оскар-2020

Новости

Лучшей актрисой по версии Американской киноакадемии стала Рене Зеллвегер

Пон Чжун Хо получил премию "Оскар" как лучший режиссер

Картину "Паразиты" отметили "Оскаром" как лучший фильм на иностранном языке

Картину "Паразиты" отметили "Оскаром" как лучший фильм на иностранном языке

Брэд Питт стал лучшим актёром второго плана по версии Американской киноакадемии

Московские чиновники разрешили нанести 228 новых граффити на фасады зданий

Руководство "Ленфильма" сменилось, несмотря на протест коллектива

Руководство "Ленфильма" сменилось, несмотря на протест коллектива

Выставка Дали в Манеже будет закрываться на час позже

Умершие знаменитости

Актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет

Актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет

Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Обладателем гран-при BAFTA стал фильм "1917" Сэма Мендеса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');