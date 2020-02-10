Что случилось этой ночью: понедельник, 10 февраля

Новые данные по коронавирусу, мнение россиян о поправках к Конституции, 92-я церемония вручения премии "Оскар"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число больных новым коронавирусом в Китае превысило 40 тыс. человек. Смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3062 человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек.

- После удачного запуска иранский спутник "Зафар" не смог выйти на орбиту. Причиной стало то, что он не смог развить необходимую скорость.

- "Левада-центр" узнал, поддерживают ли россияне поправки к новой Конституции. Более 60% россиян одобрили закрепление в Конституции только двух сроков для президента, 68% респондентов поддержали перераспределение части президентских полномочий в пользу Совета Федерации и Госдумы при назначении главы правительства и федеральных министров, 58% поддерживают идею закрепить в Конституции создание Государственного совета, определяющего основные направления внутренней и внешней политики. Также "Левада-центр" выяснил, что 64% граждан готовы прийти на голосование о принятии поправок.

- Завершилась 92-я церемония вручения премии "Оскар". Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль Джокера, Рене Зеллвегер удостоилась звания "Лучшая актриса" за роль голливудской звезды Джуди Гарлэнд в фильме "Джуди". Южнокорейский фильм "Паразиты" отметили в четырех номинациях: "Лучшая картина на иностранном языке", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и главную награду премии - "Лучший фильм".

- "Боинг" прибыл из Нью-Йорка в Лондон на полтора часа раньше благодаря урагану. Самолет British Airways развил скорость в 1 328 километров в час и достиг цели за 4 часа и 56 минут. Согласно данным сервиса Flightradar24, это время оказалось рекордным: самое быстрое до этого момента путешествие из Нью-Йорка в Лондон заняло 5 часов и 13 минут.