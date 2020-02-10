Лучшей актрисой по версии Американской киноакадемии стала Рене Зеллвегер

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Актриса Рене Зеллвегер получила "Оскар" как лучшая актриса за роль голливудской звезды Джуди Гарлэнд в фильме "Джуди".

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

В этой категории также были представлены Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Синтия Эриво ("Гарриет"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

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Ранее Зеллвегер за роль Джуди Гарлэнд была удостоена "Золотого глобуса" и премии BAFTA.

Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Звезда "Волшебника страны Оз" готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.