МТС спродюсирует свой первый мюзикл на музыку участников ABBA

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Оператор МТС впервые в своей истории спродюсирует мюзикл "Шахматы", премьера которого состоится в театре МДМ в октябре 2020 года. Об этом "Интерфаксу" рассказал представитель компании.

Мюзикл "Шахматы" (Chess) был создан в 1984 году по сценарию Тима Райса, автора "Эвиты" и рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда". Музыку к нему написали бывшие участники квартета ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Сюжет спектакля завязан вокруг поединка советского и американского шахматистов, прототипами которых могли быть Борис Спасский и Роберт Фишер.

Продюсером проекта станет подразделение "МТС Энтертейнмент", созданное для управления активами и проектами группы МТС в сфере развлечений. Партнером и соинвестором мюзикла стала компания Fancy Show. Работать над проектом будет продюсер Дмитрий Богачев.

Сэр Тим Райс приветствовал первую постановку "Шахмат" на русском языке.

"С момента написания мюзикла в 1984 году мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас, 36 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация", - передал он через пресс-службу МТС.