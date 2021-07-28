Московский дворец молодежи сделают креативным кластером

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - На базе Московского дворца молодежи создадут креативный кластер, главным проектом которого станет "Театр театров". Зрители этого проекта смогут увидеть лучшие театральные постановки, объяснил на пресс-конференции вице-спикер Мосгордумы, глава попечительского совета Директорской ложи театров Москвы Степан Орлов.

Сначала в "Театре театров" покажут постановки Театра кошек Куклачева, затем спектакли "Ленкома Марка Захарова".

"Предполагается, что на большой площадке будут играть спектакли от "Юноны и Авось" до "Женитьбы Фигаро". Интерес проявили театры - не только театр "Ленком", также Театр Наций, Et Cetera, театр (на Малой Бронной) Богомолова, "Современник", достаточное количество интересантов показать свои спектакли на сцене МДМ", - сказал, в свою очередь, гендиректор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

Кроме того, по словам Ланцмана, в новом пространстве также будут проводиться выставки, музыкальные конкурсы и фестивали.

В МДМ проводили игры КВН, давали концерты и показывали мюзиклы. Степанов сказал, что теперь из театрального центра дворец будут превращать в креативный кластер, где будут развиваться разные креативные индустрии, работать молодые талантливые авторы и предпринииматели.