Фестиваль Ростроповича в Москве перенесен из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Концерты XI Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, включающие выступления зарубежных исполнителей, которые должны были пройти в Москве с 27 по 31 марта, перенесены из-за ситуации с распространением коронавируса.

Это сделано в соответствии с распоряжением правительства Москвы в рамках мер против угрозы распространения инфекции, сообщили организаторы фестиваля.

Приобретенные билеты подлежат возврату.

Вместе с тем 27 марта, в день рождения Мстислава Ростроповича, в Большом зале консерватории выступит заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича под управлением Юрия Темирканова. В программе - симфония № 5 Сергея Прокофьева и скрипичный концерт № 1 Дмитрия Шостаковича. Солист - лауреат 1 премии XVI Международного конкурса имени Чайковского Сергей Догадин.