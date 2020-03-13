Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:22

Фестиваль Ростроповича в Москве перенесен из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Концерты XI Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, включающие выступления зарубежных исполнителей, которые должны были пройти в Москве с 27 по 31 марта, перенесены из-за ситуации с распространением коронавируса.

Это сделано в соответствии с распоряжением правительства Москвы в рамках мер против угрозы распространения инфекции, сообщили организаторы фестиваля.

Приобретенные билеты подлежат возврату.

Вместе с тем 27 марта, в день рождения Мстислава Ростроповича, в Большом зале консерватории выступит заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича под управлением Юрия Темирканова. В программе - симфония № 5 Сергея Прокофьева и скрипичный концерт № 1 Дмитрия Шостаковича. Солист - лауреат 1 премии XVI Международного конкурса имени Чайковского Сергей Догадин.

Москва

Новости

В "Союзмультфильме" заявили, что мультик о попугае Кеше "дальше жить не будет"

Эпидемия коронавируса

Актер Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом

С Чижика-Пыжика сняли медицинскую маску

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Матвиенко исключила замалчивание властями информации по коронавирусу

Российские книготорговцы заметили резкий рост спроса на литературу о вирусах и здоровье

Фильм "Прощание со Сталиным" получил прокатное удостоверение в России

Фильм "Прощание со Сталиным" получил прокатное удостоверение в России

Группа Little Big представит Россию на "Евровидении"

Группа Little Big представит Россию на "Евровидении"

Лувр закрылся из-за опасений сотрудников в связи с распространением COVID-19

Эксперты проверят картину из уральского музея, приписываемую Рубенсу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');