Вручение премии "Ника" перенесено на осень

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вручение кинематографической премии "Ника", которое должно было пройти 29 марта, перенесено на осень, сообщили "Интерфаксу" организаторы премии в понедельник.

О точных датах проведения церемонии сообщать позже, сказал собеседник агентства.

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР.

С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.