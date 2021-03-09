"Дорогие товарищи!" Кончаловского стали лидером по числу номинаций на премию "Ника"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Картины "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева и "Доктор Лиза" Оксаны Карас будут претендовать на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника" за 2020 год, при этом работа Кончаловского стала лидером по числу номинаций, сообщили организаторы премии во вторник.

Также среди претендентов на награду картины Филиппа Юрьева "Китобой" и "Пугало" Дмитрия Давыдова.

За звание лучшего режиссера будут бороться Кончаловский (Дорогие товарищи!"), Зайцев ("Блокадный дневник") и Давыдов ("Пугало").

Претендентами на награду "Лучший актер" стали Андрей Бурковский за роль в фильме "Доктор Лиза", Алексей Карнаушкин за работу в фильме "Седьмой пробег по контуру земного шара" и Александр Паль за фильм "Глубже".

В аналогичной женской номинации представлены: Юлия Высоцкая за работу "Дорогие товарищи!", Валентина Романова-Чыскыырай за роль в фильме "Пугало", Чулпан Хаматова за роль Елизаветы Глинки в фильме "Доктор Лиза" и Наталья Павленкова за фильм "Конференция".

За награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" поборются Юрий Борисов ("Серебряные коньки"), Сергей Дрейден ("Блокадный дневник") и Владимир Майзингер ("Человек из Подольска"). Лучшей актрисой второго плана может стать Анна Уколова ("Земля Эльзы"), Ольга Лапшина ("Конференция") или Татьяна Догилева ("Доктор Лиза").

В номинации "Открытие года" представлены три режиссера: Филипп Юрьев ("Китобой"), Сергей Серзин ("Человек из Подольска") и Михаил Лошкин ("Серебряные коньки").

Среди претендентов на лучший сценарий: Кончаловский и Елена Киселева за "Дорогих товарищей!", Михаил Сегал за фильм "Глубже" и Юлия Лукшина и Дмитрий Данилов за "Человека из Подольска".

Лидером по числу номинаций стала работа Кончаловского "Дорогие товарищи!", она представлена в восьми номинациях.

Премия "Ника" и пандемия

Вручение национальной кинематографической премии "Ника", перенесенное из-за коронавируса, состоится 25 апреля. Во время церемонии будут награждены лауреаты как за 2019-й, так и за 2020-й год. Ранее из-за пандемии коронавируса вручение премии переносилось два раза. Планировалось, что церемония награждения лауреатов премии "Ника" состоится в марте 2020 года, но из-за карантина церемонию решили перенести на 24 октября. Однако из-за ограничений она также не состоялась и была перенесена на весну.

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР.

С начала 1990-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.