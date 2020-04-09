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Директор Третьяковки вместе с Сергеем Шнуровым проведет онлайн-экскурсию по музею

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея запускает онлайн-проект "Третьяковка со Шнуром", в рамках которого о работах известных живописцев зрителям расскажут гендиректор галереи Зельфира Трегулова и музыкант Сергей Шнуров, сообщили в галерее.

Онлайн-прогулка позволит узнать больше о произведениях таких живописцев, как Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской, Василий Верещагин, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Николай Ге, Илья Репин, Михаил Врубель и Валентин Серов.

Экскурсия будет доступна бесплатно для подписчиков сервиса Okko с 12 апреля.

В рамках онлайн-экскурсии Трегулова и Шнуров остановятся у картины Репина "Не ждали" (1884-1888), одного из главных произведений русской живописи, в котором нашли отражение события, связанные с народовольчеством и убийством императора Александра II.

Также в программу экскурсии включено произведение "Демон (сидящий)" (1890) Врубеля, в котором художник воплотил мечты о божественно прекрасном и подчеркнул глубоко личное трагическое ощущение разлада между миром и собой.

Собеседники остановятся у картины Иванова "Явление Христа народу (Явление Мессии)" (1837-1857). Это полотно считается одним из ключевых высказываний русской живописной школы - понимание процесса творчества как мессианства превратило художественное произведение в символ духовного пути нации.

Полная часовая версия экскурсии будет доступна 12 апреля. Впоследствии она будет заменена коллекцией из 11 мини-фильмов, посвященных картинам Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея Зельфира Трегулова Сергей Шнуров

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