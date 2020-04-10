Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 10.04В России 11 917+1 786В мире 1 595 350+84 246

Первый канал запустил серию живых концертов российских музыкантов "Вечерний Unplugged"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Первый канал запустит серию ночных трансляций живых акустических концертов российских артистов "Вечерний Unplugged", сообщили в пресс-службе компании.

Пандемия коронавируса

В проекте будут участвовать Гарик Сукачев, Баста, Uma2rman, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Евгений Маргулис, Валерий Сюткин, Дима Билан, Пелагея, Сергей Галанин, Петр Налич и другие.

Первая трансляция начнется в ночь на 11 апреля. Концерты будут выходить в эфир с 0:15.

На канале считают, что пока все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и попасть на живой концерт невозможно, как и его сыграть, проект будет "крупнейшей концертной площадкой в стране".

Искусство против вируса

11
Сорокаба, БразилияМилан, ИталияВаленсия, ИспанияАфины, ГрецияБерлин, ГерманияБарселона, ИспанияБрешиа, ИталияШанхай, КитайКуала-Лумпур, МалайзияБарселона, Испания
Сорокаба, Бразилия
Первый канал Гарик Сукачев Баста Uma2rman Полина Гагарина Диана Арбенина Евгений Маргулис Валерий Сюткин Дима Билан Пелагея Сергей Галанин Петр Налич коронавирус

Новости по теме

Новости

C начала самоизоляции в России вырос спрос на подержанные смартфоны

Россияне почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции

Нефтедобыча ОПЕК+ не хочет угасать без жгучей Мексики. Обзор

Нефтедобыча ОПЕК+ не хочет угасать без жгучей Мексики. Обзор

"Известия" узнали о продаже ЦБ правительству доли в Сбербанке за 2,14 трлн руб.

Что случилось этой ночью: пятница, 10 апреля

Рост индекса S&P 500 за неделю был максимальным за 45 лет

Россия снизит добычу нефти на 1,8 млн б/с в случае сделки с ОПЕК

Россия снизит добычу нефти на 1,8 млн б/с в случае сделки с ОПЕК

Страны ОПЕК+ договорились об условиях снижения добычи нефти

Мексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки

Мексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки

Минэнерго США не обсуждало отмену санкций против России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');