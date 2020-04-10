Первый канал запустил серию живых концертов российских музыкантов "Вечерний Unplugged"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Первый канал запустит серию ночных трансляций живых акустических концертов российских артистов "Вечерний Unplugged", сообщили в пресс-службе компании.

В проекте будут участвовать Гарик Сукачев, Баста, Uma2rman, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Евгений Маргулис, Валерий Сюткин, Дима Билан, Пелагея, Сергей Галанин, Петр Налич и другие.

Первая трансляция начнется в ночь на 11 апреля. Концерты будут выходить в эфир с 0:15.

На канале считают, что пока все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и попасть на живой концерт невозможно, как и его сыграть, проект будет "крупнейшей концертной площадкой в стране".