Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 12.04В России 15 770+2 186В мире 1 771 514+79 795

Рукописный текст песни "Битлз" Hey Jude ушел с молотка почти за $1 млн

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Текст песни Hey Jude легендарной британской группы "Битлз", написанный рукой одного из участников четверки сэра Пола МакКартни, был продан на аукционе за $910 тысяч, сообщает "Би-би-си".

Итоговая цена, по которой неизвестный покупатель приобрел лот, почти в шесть раз превысила предварительную оценку.

МакКартни написал песню в 1968 году для Джулиана Леннона, который был очень расстроен разводом родителей: другого легендарного битла Джона Леннона и его первой супруги Синтии.

Лист с текстом песни был одним из 250 лотов, выставленных на аукцион по случаю 50-й годовщины распада "Битлз".

Великобритания Битлз

Новости

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

"Дело реставраторов" дошло до суда

Надежду Бабкину подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому

У Надежды Бабкиной не нашли коронавирус

У Надежды Бабкиной не нашли коронавирус

Умер автор песен Ain't No Sunshine и Just the Two of Us

Умер автор песен Ain’t No Sunshine и Just the Two of Us

Для конкурсантов отмененного "Евровидения" проведут спецшоу

В фонде заболевшего COVID-19 Лещенко отвергли обвинения в нарушении певцом карантина

В фонде заболевшего COVID-19 Лещенко отвергли обвинения в нарушении певцом карантина
Умершие знаменитости

Умер драматург Леонид Зорин

Умер драматург Леонид Зорин

Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога

Борис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');