Рукописный текст песни "Битлз" Hey Jude ушел с молотка почти за $1 млн

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Текст песни Hey Jude легендарной британской группы "Битлз", написанный рукой одного из участников четверки сэра Пола МакКартни, был продан на аукционе за $910 тысяч, сообщает "Би-би-си".

Итоговая цена, по которой неизвестный покупатель приобрел лот, почти в шесть раз превысила предварительную оценку.

МакКартни написал песню в 1968 году для Джулиана Леннона, который был очень расстроен разводом родителей: другого легендарного битла Джона Леннона и его первой супруги Синтии.

Лист с текстом песни был одним из 250 лотов, выставленных на аукцион по случаю 50-й годовщины распада "Битлз".