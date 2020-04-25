"Союзмультфильм" готов к переговорам с Японией о правах на "Чебурашку"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" готов обсудить с японскими партнерами дальнейшее лицензирование прав на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

"С учетом всех обстоятельств существующая сделка не может считаться законной, однако ее оспаривание, согласно условиям договора, возможно только по японскому законодательству. В то же время "Союзмультфильм" открыт для партнерских переговоров и поиска решения, включающего дальнейшее лицензирование прав на мультфильмы цикла "Чебурашка", вне зависимости от того, какая именно из японских компаний будет готова стать партнёром", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сделка о передаче прав на персонажей мультфильмов о Чебурашке заключена на крайне невыгодных для киностудии "Союзмультфильм" условиях и "не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования".

Как сообщалось накануне, киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, в том числе с помощью решения вопроса на межправительственном уровне.

"Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев", - сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По словам Слащевой, киностудия в ближайшее время намерена серьезно заняться вопросом возврата прав.

Она также напомнила, что в 2017 году киностудия "Союзмультфильм" вернула себе более чем 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов "золотой коллекции", включая интернет права и права на показ "золотой коллекции" на платных телеканалах в России и за рубежом.

Ранее стало известно, что японские мультипликаторы выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры японского фильма о Чебурашке. При этом, японская компания утверждает, что владеет правами на Чебурашку до 2023 года.

Слащева, комментируя новый мультфильм, отметила: "Если оценивать исполнение наших героев в 3D-технологии, то я в принципе отношусь к этому неплохо, но качество того, как это сделали японцы, в новом эпизоде мне совсем не понравилось. И мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!".

Она напомнила, что в 2019 году киностудия представила короткометражный мультфильм "Переезд", посвященный переезду студии из исторического здания в новое и создателю литературной основы многих мультфильмов Эдуарду Успенскому, где был представлен Чебурашка в 3D.