Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

#PrixOfficiels 🏆 #OfficialAwards

👏 Félicitations - Congratulations:

⭐ "The Nose or the Conspiracy of Mavericks" - Andrey Khrzhanovsky

📽️ Réaction à découvrir en vidéo / Discover their reaction in the video

👉 https://t.co/tNMqTo61Di#annecyfestival 2020 pic.twitter.com/HikyG51k4F