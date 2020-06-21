Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
на 21.06В России 584 680+7 728В мире 8 791 804+128 668

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких"" режиссера Андрея Хржановского стал обладателем приза жюри на международном анимационном фестивале во французском городе Анси, сообщается в воскресенье на сайте фестиваля.

В основе фильма Хржановского - повесть Николая Гоголя "Нос" и опера "Нос", которую создал в 1930 году композитор Дмитрий Шостакович. Сценарий к фильму написали Хржановский совместно с сценаристом Юрием Арабовым.

Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).

Международный анимационный фестиваль Анси, который ежегодно проходит во Франции в одноименном городе, впервые проводится в онлайн-формате с 15 по 30 июня.

В основном конкурсе полного метра были представлены две российские картины "Огонек-огниво" Константина Щекина от студии "Вверх!" и "Нос, или Заговор "не таких"" Хржановского от школы-студии "Шар".

Франция Анси Андрей Хржановский

Новости по теме

Новости

Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордные $6 млн

Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордные $6 млн

Пушкинский музей продлит время работы для посетителей после открытия

Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев

Культовый автобус из фильма "В диких условиях" убрали от туристов-экстремалов

Культовый автобус из фильма "В диких условиях" убрали от туристов-экстремалов

Умер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо во "Властелине колец"

Умер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо во "Властелине колец"

Минкультуры предложило реконструировать Камерную сцену Большого театра за 7,5 млрд рублей

Минкультуры предложило реконструировать Камерную сцену Большого театра за 7,5 млрд рублей

Церемонию вручения премии BAFTA перенесли вслед за "Оскаром"

Церемонию вручения премии BAFTA перенесли вслед за "Оскаром"

Вручение кинопремии "Оскар-2021" перенесли из-за коронавируса

Вручение кинопремии "Оскар-2021" перенесли из-за коронавируса

Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится

Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится

В российских музеях после их открытия введут масочно-перчаточный режим

В российских музеях после их открытия введут масочно-перчаточный режим
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');