Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких"" режиссера Андрея Хржановского стал обладателем приза жюри на международном анимационном фестивале во французском городе Анси, сообщается в воскресенье на сайте фестиваля.

В основе фильма Хржановского - повесть Николая Гоголя "Нос" и опера "Нос", которую создал в 1930 году композитор Дмитрий Шостакович. Сценарий к фильму написали Хржановский совместно с сценаристом Юрием Арабовым.

#PrixOfficiels 🏆 #OfficialAwards

👏 Félicitations - Congratulations:

⭐ "The Nose or the Conspiracy of Mavericks" - Andrey Khrzhanovsky

📽️ Réaction à découvrir en vidéo / Discover their reaction in the video

👉 https://t.co/tNMqTo61Di#annecyfestival 2020 pic.twitter.com/HikyG51k4F — Annecy Festival (@annecyfestival) June 20, 2020

Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).

Международный анимационный фестиваль Анси, который ежегодно проходит во Франции в одноименном городе, впервые проводится в онлайн-формате с 15 по 30 июня.

В основном конкурсе полного метра были представлены две российские картины "Огонек-огниво" Константина Щекина от студии "Вверх!" и "Нос, или Заговор "не таких"" Хржановского от школы-студии "Шар".