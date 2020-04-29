К участию в "Оскаре" впервые допустят фильмы, показанные только онлайн

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы премии "Оскар" из-за пандемии коронавируса изменят правила отбора и впервые допустят к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах. Об этом сообщается на сайте американской Академии кинематографических искусств.

"До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основных и специальных категориях 93-й премии "Оскар", - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе владельцы картин должны предоставить членам киноакадемии копии фильмов для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня их выхода онлайн. Фильмы должны соответствовать всем другим требованиям, отмечается на сайте.

Допуск фильмов, которые показывались только онлайн, будет действовать до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

"В дату, которая будет определена Академией, и когда кинотеатры вновь откроются в соответствии с федеральными, государственными и местными указанными руководящими принципами и критериями, это исключение из правил больше не будет применяться", - добавили организаторы.

В пресс-службе напомнили, что из-за пандемии коронавируса кинотеатры в округе Лос-Анжелес штата Калифорния закрылись 16 марта. Показ фильмов в кинотеатрах именно этого округа является обязательным условием для участия в премии "Оскар".