Театр на Таганке 9 мая представит онлайн-версию спектакля "Павшие и живые"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Московский Театр на Таганке 9 мая представит онлайн-спектакль по произведениям поэтов военного времени "Павшие и живые", который поставлен по мотивам спектакля Юрия Любимова и Петра Фоменко 1965 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"9 мая Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Театр на Таганке в этот день покажет онлайн-спектакль по произведениям поэтов военного времени "Павшие и живые". Спектакль поставлен по мотивам легендарного спектакля Юрия Любимова и Петра Фоменко, поставленного в Театре на Таганке в 1965 году. Режиссером интернет-версии спектакля стал Анатолий Васильев, работающий в Театре на Таганке с 1964 года и отвечающий за художественную целостность спектаклей "любимовского репертура"", - сказал собеседник агентства.

Идея создания спектакля на основе стихов молодых поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной возникла в 1965 году у Любимова с подачи Константина Симонова. В нем собраны произведения Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Всеволода Багрицкого и многих других.

Именно в этом спектакле впервые возник образ Вечного огня - еще до того, как его зажгли у могилы Неизвестного сада.

В год 75-летия Победы Театр на Таганке представляет онлайн-версию этого спектакля, в создании которого приняли участие актеры Сергей Трифонов, Галина Володина, Артем Болотовский, Никита Лучихин, Кирилл Янчевский и Дмитрий Муляр. Онлайн-трансляция спектакля пройдет 9 мая в 12:00 на cайте Театра на Таганке tagankateatr.ru. на YouTube-канале, а также на страницах театра в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Запись спектакля останется доступной после окончания трансляции.