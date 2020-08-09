Театр на Таганке откроется для зрителей после карантина проектом "Репетиции"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московский театр на Таганке откроется для зрителей с 9 августа творческим проектом "Репетиции", который пройдет на Малой сцене театра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"В это воскресенье, 9 августа, состоится первый показ спектакля в новом сезоне. Спектакль "Белый шум" пройдет на Малой сцене театра в рамках проекта "Репетиции 2020"", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, идея создания творческого проекта "Репетиции" принадлежит директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой. По своей сути, это - режиссерская лаборатория, где на глазах у зрителей происходит зарождение будущих спектаклей. В рамках проекта "Репетиции 2020" в течение августа состоятся показы спектаклей "Фандорин", "Кролики и удавы" и "Капитал". Проект существует с 2015 года с целью знакомства с молодыми режиссерами и поиска дальнейшего пути развития Театра на Таганке.

Первый проект, который будет представлен на сцене - пьеса Олега Михайлова "Белый шум" ставит героя - известного радиоведущего, политического обозревателя - перед выбором: как жить и работать сегодня на радио, а именно в пропагандистских ресурсах, в мире подлости и предательства одних и лицемерия других, при этом сохраняя свою позицию и достоинство.

16 августа состоится показ постановки по произведению Бориса Акунина "Фандорин" - о самом провальном расследовании главного сыщика российской литературы Эрасте Фандорине.

Как отметил режиссер спектакля Александр Сазонов, жанр постановки - антидетектив, "где нарушены все правила и мотивы персонажей. И это поэма о любви к такому жуткому, кровавому, разъедающему всю душу умного человека явлению мира, как театр. И это комедия, потому что всё у наблюдательного Акунина легко и остроумно, а главное заканчивается самым невероятным образом".

19 августа состоится показ спектакля "Кролики и удавы" по одноименной повести Фазиля Искандера. Режиссером спектакля стал Егор Матвеев. 24 августа состоится показ спектакля-трилогии "Капитал" по одноименной работе Карла Маркса, "Происхождению видов" Чарльза Дарвина и "еще одной теории".

Первая премьера на Основной сцене театра состоится 25 сентября, на сцене будет показан спектакль "Снегурочка" по пьесе Островского в постановке Дениса Азарова. Спектакль был полностью готов в марте, но из-за пандемии коронавируса премьера в театре не состоялась. Премьерные показы "Снегурочки" состоятся 25 и 26 сентября.