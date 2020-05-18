Создатели "Смешариков" выпустили четыре новых серии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В мультсериале "Смешарики" появилось четыре новых серии, их премьера состоялась 18 мая на портале КиноПоиск HD. Последний сезон сериала вышел десять лет назад, напомнили в группе компани "Рики".

Истории нового сезона по-прежнему будут "с двойным дном", и будут понятны и взрослым и детям, пообещала продюсер проекта Юлия Николаева. По ее словам, чтобы новые серии были как можно ближе к "Смешарикам из детства", к работе над проектом привлекли часть команды, которая начинала создавать сериал еще в 2003 году.

Персонажей озвучили все те же актеры - Антон Виноградов (Крош), Владимир Постников (Ёжик), Сергей Мардарь (Кар-Карыч, Совунья), Михаил Черняк (Пин, Копатыч, Лосяш), Светлана Письмиченко (Нюша), Вадим Бочанов (Бараш). Над сериалом продолжают работать художественный руководитель Анатолий Прохоров, режиссерская команда во главе с ведущим режиссером Денисом Черновым, а также композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев.

1 июня сериал отметит 17-летие. С 2003 года всего вышло 676 историй про Смешариков общей длительностью 85,5 часа (портал "Кинопоиск" отмечает, что "Игра престолов" длится всего 70 часов), включая три полнометражных фильма, спин-оффы и сериал "Малышарики".

"Рики" и "Яндекс" в ноябре 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о совместном выпуске нового сезона "Смешариков" в формате 2D, а также об использовании бренда "Смешарики" на сервисах и проектах Яндекса.