Шесть автокинотеатров заработают в Подмосковье с 11 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Шесть автомобильных кинотеатров запустят в Московской области со следующей недели, сообщила в четверг замминистра культуры региона Валентина Лиханова.

"Шесть площадок точно подтвердили свою готовность (к открытию - ИФ). (...) С 11 июня запустятся шесть этих площадок", - сказала Лиханова на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Она добавила, что автокинотеатры будут открыты в городских округах Одинцовский, Пушкинский, Балашиха, Истра и Домодедово. При этом в Одинцовском округе откроют два.

По словам Лихановой, в муниципалитетах будут размещены билборды с расписанием и местоположением автокинотеатров.

Просмотр фильмов на этих площадках будет бесплатным.

В то же время организацией таких площадок на территории Подмосковья занялись и частные сети кинотеатров. О своих намерениях запустить автокинотеатр в регионе заявила сеть "КАРО Фильм", отметила Лиханова.

Как сообщалось, с 1 июня в регионе открылись для посещения парки при музеях, начали работать библиотеки на выдачу книг по абонементу, также в ряде муниципалитетов запустят автокинотеатры.