Резервные койки для больных COVID-19 в Подмосковье сохранят на случай второй волны

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Развернутые в Подмосковье резервные койки для больных коронавирусной инфекцией пока сворачивать не будут, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы, (...) если будет вторая волна, о которой говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что в регионе для больных COVID-19 было оборудовано свыше 15 тыс. коек. Два временных госпиталя для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернули в парке "Патриот" и выставочном центре "Крокус Экспо".

С 8 июня в регионе возобновляют плановую работу стационары, не задействованные для лечения пациентов с COVID-19.

На этой неделе Воробьев сообщал, что сумма, которую потратили власти Московской области на борьбу с коронавирусной инфекцией, составила 40 млрд рублей. И, по его словам, это только примерные расчеты.