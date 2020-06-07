Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13Заразились
на 07.06В России 467 673+8 984В мире 6 891 213+157 125

Резервные койки для больных COVID-19 в Подмосковье сохранят на случай второй волны

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Развернутые в Подмосковье резервные койки для больных коронавирусной инфекцией пока сворачивать не будут, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пандемия коронавируса

"Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы, (...) если будет вторая волна, о которой говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что в регионе для больных COVID-19 было оборудовано свыше 15 тыс. коек. Два временных госпиталя для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернули в парке "Патриот" и выставочном центре "Крокус Экспо".

С 8 июня в регионе возобновляют плановую работу стационары, не задействованные для лечения пациентов с COVID-19.

На этой неделе Воробьев сообщал, что сумма, которую потратили власти Московской области на борьбу с коронавирусной инфекцией, составила 40 млрд рублей. И, по его словам, это только примерные расчеты.

Хроника коронавируса. Июнь.

14
В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек4 июня. Парижская галерея Rivoli готовится возобновить работу после вызванного пандемией перерыва. К мероприятию были созданы шляпы для социального дистанцирования, изготовленные из папье-маше и вдохновленные головными уборами династии Сун.4 июня. Крупнейшие казино Лас-Вегаса, которые были закрыты еще в марте, возобновили работу.3 июня. Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции.3 июня. В Берлине готовится к открытию драматический театр.2 июня. В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.2 июня. В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.2 июня. В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами.1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования. 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду.1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг.1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов.
В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Подмосковье Андрей Воробьев Коронавирус

Новости по теме

Новости

Уровень активности москвичей в субботу опустился ниже 50%

В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом

В Москве после коронавирусной паузы открылся масштабный книжный фестиваль

В Москве после коронавирусной паузы открылся масштабный книжный фестиваль

Свыше 65 тыс. москвичей подали заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию

Почти 60 человек с коронавирусом умерли в Москве

Задержанных в Москве за пикеты в поддержку Азара отпустили из полиции

Пандемия коронавируса

Собянин пообещал радикально ослабить ограничения на следующей неделе

Собянин пообещал радикально ослабить ограничения на следующей неделе

На Петровке задержали двух фигурантов "дела 27 июля"

Причиной взрыва в Чертанове стали пиротехнические опыты психически нездорового жильца

"Мосгаз" заявил, что в загоревшейся квартире в Чертанове газ не взрывался

"Мосгаз" заявил, что в загоревшейся квартире в Чертанове газ не взрывался
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');