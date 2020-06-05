В Петербурге с третьего раза одобрили эскиз памятника Ушакову

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Градостроительный совет Санкт-Петербурга одобрил эскизный проект памятника адмиралу Федору Ушакову на площади Труда.

Как следует из протокола заседания, за проект проголосовали 15 членов совета, против выступили четверо.

"Решили: одобрить эскизный проект, рекомендовать авторам доработать проект с учетом замечаний Градостроительного совета в части уточнения решения постамента и благоустройства прилегающей территории", - говорится в протоколе.

До этого Градостроительный совет рассматривал эскизный проект памятнику Ушакову дважды - в декабре 2019 года и в марте 2020. При повторном рассмотрении члены совета высказали полярные точки зрения по поводу возможности установки памятника на площади Труда из-за неопределенности перспектив воссоздания здесь разрушенного в 1929 году Благовещенского собора. Глава КГА Владимир Григорьев тогда отметил, что место под памятник определено законом Петербурга и поддержано Общественной палатой города, Законодательным собранием и общественными организациями.

Федор Ушаков - русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море.