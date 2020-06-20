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Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - На 62-м году жизни скончался композитор и музыкант Олег Парастаев, сообщается на странице артиста в социальной сети "Вконтакте".

Дата и время панихиды будут объявлены позднее.

Парастаев являлся участником музыкальной группы "Альянс". Артист также был автором музыки и текста известной песни "На заре" 1987 года.

В апреле 2019 года Парастаев объявил о восстановлении первого клипа к песне "На заре", который ранее так и не выпустили: известна была только концертная видеозапись. Ролик был опубликован на канале композитора в YouTube.

Олег Парастаев

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