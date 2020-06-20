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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 20.06В России 576 952+7 889В мире 8 663 136+174 159

Что произошло за день: суббота, 20 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 576 952 (+1,4%), за сутки умер 161 пациент (всего летальных исходов 8 002), выздоровели 10 186 человек (всего - 334 592). Президент РФ Владимир Путин на встрече с медработниками назвал появляющиеся в России лекарства от COVID-19 лучшими в мире. Между тем в госпитале имени Бурденко сообщают о хорошем самочувствии добровольцев, на которых испытывают вакцину.

- В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков. Многие улицы на юге столицы оказались затоплены, что в мэрии объяснили попаданием листвы и веток в ливневую канализацию. В парке "Коломенское" двое прохожих пострадали от удара молнии.

- Надбавки для врачей, работающих с больными COVID-19, будут продлены до конца лета. Президент РФ Владимир Путин также заявил о необходимости учета дополнительных выплат при начислении врачам отпускных. Кроме того, он поручил ввести льготы и преференции для студентов-медиков, участвовавших в борьбе с COVID-19.

- Федеральный суд не стал запрещать продажу мемуаров Джона Болтона. Судья Ройс Ламберт отметил, что бывший советник президента США пренебрег проверкой, которая обычно препятствует публикации секретной информации, но запрещать уже напечатанную книгу бесполезно.

- Михаил Ефремов признан вменяемым. Психиатр признал дееспособность актера, спровоцировавшего смертельное ДТП в Москве, но обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков.

- Умер автор песни "На заре". Композитор Олег Парастаев, который был участником группы "Альянс", скончался на 62-м году жизни.

- В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. В тренировке приняли участие пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации. Парад пройдет 24 июня.

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