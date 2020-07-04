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В Театре Эстрады сообщили, что Хазанов находится на плановом обследовании

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов находится на плановом обследовании, сообщили в Театре Эстрады.

"Руководство Театра Эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель театра Эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома", - сообщили в театре.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что к артисту приехала скорая помощь из-за проблем с сердцем. Хазанов в разговоре с агентством назвал данное сообщение бредом.

Хазанов родился 1 декабря 1945 года. Советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР. Прославился актер в 1975 году, когда Центральное телевидение показало в его исполнении миниатюру Аркадия Хайта "Студент кулинарного техникума", и этот образ надолго привязался к Хазанову.

С 1997 года - главный режиссер Московского государственного Театра эстрады. С 2011 года работает в труппе театра "Ленком", играет Сориано в спектакле "Город миллионеров".

Геннадий Хазанов

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