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Хазанов опроверг сообщения, что ему потребовалась экстренная помощь медиков

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов назвал бредом информацию о том, что к нему приехала скорая помощь из-за проблем с сердцем.

"Что за глупости какие-то, бред какой-то, все хорошо", - сказал Хазанов "Интерфаксу" в пятницу вечером.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи оказывают экстренную помощь актеру Хазанову, решается вопрос о его госпитализации. Причиной вызова медиков якобы стали проблемы с сердцем.

Геннадий Хазанову родился 1 декабря 1945 года. Советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР. Прославился актер в 1975 году, когда Центральное телевидение показало в его исполнении миниатюру Аркадия Хайта "Студент кулинарного техникума", и этот образ надолго привязался к Хазанову. С 1997 года - главный режиссер Московского государственного Театра эстрады. С 2011 года в труппе театра "Ленком", играет Сориано в спектакле "Город миллионеров".

Геннадий Хазанов

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