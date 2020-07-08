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Совфед ратифицировал соглашение с Сербией о возврате листа из Мирославова Евангелия

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации ратифицировал соглашение с Сербией по обмену семи картин Николая Рериха на Петербургский лист из Мирославова Евангелия.

Согласно документу, Сербия обязуется передать России семь картин Николая Рериха, находящихся в Народном музее Белграда. Работы художника пропали во время нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года. Речь идет о картинах "Бургустан. Кавказ" (1913), "Звоны" (1919), "Благие посетившие" (1923), "Берендеи. Деревня" (1921), "Преподобный Сергий Радонежский" (1922) и двух эскизах костюмов к опере Римского-Корсакова "Снегурочка" (созданы в 1921 году).

В свою очередь РФ должна передать Сербии хранящийся в Российской национальной библиотеке лист на пергаменте (166-й), изъятый в 19-м веке из Мирославова Евангелия. Само Евангелие находится также в Народном музее Белграда.

Мирославово Евангелие - старейшая кириллистическая рукописная книга, которая была создана в Которе в XII веке по заказу князя Мирослава. До 1896 года рукопись находилась в монастыре Хиландар на Афоне, позже была перевезена в Белград. В середине 19-го века ученый и епископ Порфирий (Успенский) изъял один лист из книги и передал в Публичную библиотеку в Петербурге.

Для сербов это национальная святыня, восстановление целостности этого памятника истории и культуры имеет большую ценность. Власти Сербии в разные годы неоднократно поднимали вопрос о возвращении реликвии.

Соглашение было подписано 19 октября 2019 года в Белграде в рамках визита Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост премьера РФ.

Совет Федерации Сербия

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