Россия получит от Сербии картины Николая Рериха в обмен на лист рукописного Евангелия

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия передаст Сербии Петербургский лист Мирославова Евангелия, а Белград передаст Москве работы Николая Рериха, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая в субботу в Скупщине (парламенте Сербии), глава правительства РФ рассказал о договоренности, достигнутой на президентском уровне, и отметил, что обмен ценностями между Россией и Сербией - "это действительно серьезное событие".

Это сообщение вызвало в парламенте Сербии аплодисменты. Медведев заметил, что аплодисменты "свидетельствуют о том, какую роль играют в сближении сербского и российского народов духовные связи".

Семь ранних работ Рериха, подлинность и историко-культурная ценность которых подтверждена специалистами Государственного музея Востока, в настоящее время находятся в Народном музее Белграда. Работы художника пропали во время нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года. Речь идёт о картинах "Бургустан. Кавказ" (1913), "Звоны" (1919), "Благие посетившие" (1923), "Берендеи. Деревня" (1921), "Преподобный Сергий Радонежский" (1922) и двух эскизах костюмов к опере Римского-Корсакова "Снегурочка" (созданы в 1921 году).

В свою очередь в Российской национальной библиотеке хранится один лист на пергаменте, изъятый в 19-м веке из Мирославова Евангелия. Само Евангелие находится также в Народном музее Белграда.

Мирославово Евангелие - старейшая рукописная книга на кириллице, которая была создана в Которе в XII веке по заказу князя Мирослава. До 1896 года рукопись находилась в монастыре Хиландар на Афоне, позже была перевезена в Белград. В середине 19 века ученый и епископ Порфирий (Успенский) изъял один лист из книги и передал в Публичную библиотеку в Петербурге.

Для сербов Мирославово Евангелие - национальная святыня, восстановление целостности этого памятника истории и культуры имеет большую ценность. Власти Сербии в разные годы неоднократно поднимали вопрос о возвращении реликвии.