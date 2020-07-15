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Новгородский епископ получил красный диплом археолога

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Викарий Новгородской епархии и наместник Свято-Юрьева монастыря епископ Арсений получил в Новгородском государственном университете красный диплом историка и археолога, сообщает Новгородская епархия.

В 2016 году он поступил на заочное отделение кафедры истории России и археологии. Он считает, что эта специальность ему нужна как новгородскому священнослужителю и как наместнику монастыря, в котором с 2013 года Институт археологии РАН проводит масштабные раскопки.

"Я живу и служу на древней новгородской земле и для меня важно знать историю нашего Отечества и Великого Новгорода. Во-вторых, я интересуюсь археологией, мне приходится много общаться с учеными и нужно быть в теме", - цитирует пресс-служба епархии.

Самыми любимыми предметами в университете у епископа были отечественная история, антропология и археология. Он собирается поступать в магистратуру.намерен продолжить университетское обучение в магистратуре.

Новгород Новгородская епархия Свято-Юрьев монастырь Институт археологии Новгородский университет

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