Новгородский епископ получил красный диплом археолога

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Викарий Новгородской епархии и наместник Свято-Юрьева монастыря епископ Арсений получил в Новгородском государственном университете красный диплом историка и археолога, сообщает Новгородская епархия.

В 2016 году он поступил на заочное отделение кафедры истории России и археологии. Он считает, что эта специальность ему нужна как новгородскому священнослужителю и как наместнику монастыря, в котором с 2013 года Институт археологии РАН проводит масштабные раскопки.

"Я живу и служу на древней новгородской земле и для меня важно знать историю нашего Отечества и Великого Новгорода. Во-вторых, я интересуюсь археологией, мне приходится много общаться с учеными и нужно быть в теме", - цитирует пресс-служба епархии.

Самыми любимыми предметами в университете у епископа были отечественная история, антропология и археология. Он собирается поступать в магистратуру.намерен продолжить университетское обучение в магистратуре.