Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские фильмы "Конференция" и "Китобой" вошли в программу Венецианского кинофестиваля, сообщили в пресс-службе Роскино.

"Фильмы "Конференция" Ивана Твердовского (продюсеры - Катерина Михайлова и Константин Фам) и "Китобой" Филиппа Юрьева (продюсеры - Алексей Учитель и Кира Саксаганская) вошли в престижную программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli autori (Venice Days). Обе ленты, снятые в копродукции с другими странами, были ранее представлены международной аудитории в рамках мероприятий, организованных компанией "Роскино", - говорится в сообщении.

Фильм "Конференция" Твердовского повествует о трагических последствиях теракта "Норд-Ост". Картина не является прямой реконструкцией теракта - действия происходят в наши дни. Сюжет строится вокруг истории одной из заложниц, которой удалось спастись, оставив в зале своего мужа и двух детей.

Она возвращается из монастыря, в котором провела 18 лет, чтобы смыть свой грех и извиниться за главную ошибку своей жизни. Идея фильма заключается в том, что у терроризма нет лица, национальности и границ. Создатели ленты поставили задачу изучить посттравматический синдром и психологические аспекты влияния трагедии на человека.

Второй российский фильм, отобранный в программу секции, - режиссерский дебют Юрьева "Китобой". Главный герой драмы, события которой разворачиваются на русском севере, - юный чукотский охотник Лёшка. Он влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живет в Америке, и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

Независимая секция Giornate degli autori (Venice Days) пройдет в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре.